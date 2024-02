Alex Béjar, Laia de AFHS, viajó a Iquitos ¿con su novio?

Alex Béjar fue consultada por su retorno a AFHS. “Me dio mucha pena porque estaba en una trama que me gustaba mucho con Laia, y surgió esto de España, entonces tuve que tomar una decisión y también sentí que era el momento de empezar en España, así que volé para allá y es verdad que a finales del último año hablé con Gigio (Aranda) y me dijo ‘oye, pero ¿cuándo acaban las películas?’ y yo le dijo entre diciembre y enero, y me dijo ‘vale, hablamos luego cuando sepas la fecha, porque quiero que vuelvas’ y yo feliz, empezar el año otra vez así es algo maravilloso”, dijo para la web de América Televisión.