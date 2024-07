Devora Merino, Dolores de AFHS, celebró sus 25 años con tremenda fiesta

Devora Merino se animó a contarle a sus fans cómo decidió incursionar en la danza, la cual ha definido como una de sus grandes pasiones. "Yo me moría por aprender a bailar y una amiga me dijo que no podía nunca ser bailarina porque no había hecho ballet desde los tres años como ella, me cortaron las alas, vivía pensando que nunca iba a poder experimentar eso, hasta que me aleje de esa persona, lo intenté y triunfé", escribió.