Adolfo Chuimán no descartó regresar a "Al fondo hay sitio".

Adolfo Chuiman grabó su última escena en Al fondo hay sitio y así se despidió de la serie después de 15 años. El reconocido actor confesó que no descarta volver a AFHS tras descansar un tiempo. "(¿Cuánto tiempo piensas descansar?) Mis compañeros me dicen hasta fin de año, después de Fiestas Patrias, pero es cosa que yo decida y que me sienta mejor. (Las ganas están de regresar) claro, y ahora no hay que descuidarse de nada", señaló