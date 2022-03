Renato enfrentó a su padre tras saber que embarazó a Carla

La pareja mantuvo una fuerte discusión porque Gianluca no se hizo responsable y culpó a Carla por no cuidarse. Asimismo indicó que no asumiría la paternidad fuera de su matrimonio porque solo dio hijos a Teté, quien es su esposa. Durante la discusión, Renato (Andrés Vílchez) llegó a casa y escuchó la conversación.