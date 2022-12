Glenda terminó su amistad con Teté tras descubrir que la engañó

Glenda (Maju Mantilla) se enteró que Teté (Ximena Díaz) le mintió respecto a su relación con Vicente, pues no reveló el verdadero nombre, así como la profesión y otros datos importantes. Teté hizo creer a su amiga que iba a casarse con Emilio, sin embargo todo fue una mentira.

Teté se sintió mal porque supo que su mentira sería descubierta, pero no creyó que sería de la peor manera. Ella quedó expuesta, ya que Vicente indicó la mentira creada por su exsaliente. Glenda no supo qué hacer y manifestó su incomodidad.

Glenda se retiró del lugar no sin antes anunciar que no volvería a confiar en Teté, es decir, terminó su amistad con ella al indicar que la consideraba su mejor amiga. Todo quedó mal y Teté se sintió triste por no haber dicho la verdad desde un inicio.