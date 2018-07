El reencuentro de "María la del barrio" y su hija "Tita" en divertidos memes

A pesar de haber sido trasmitida por primera vez hace más de 20 años, María la del barrio es una de las telenovelas de los años noventa que más recuerdan los espectadores.

Para deleite de sus millones de seguidores, la actriz protagonista de esta historia: Thalía, compartió dos adorables fotografías de su reencuentro con "su hija, Tita", personaje interpretado por su compañera de elenco Ludwika Paleta.

"El destino me reunió con mi pequeña "hija de la Vega"@ludwika_paleta -Pero que feliz esta #LaDelBarrio ahora mismo! #ParaQueVuelvaLaFelicidad #LaSañoraMaria #Tita", escribió emocionada.

Minutos más tarde de hacer esa publicación, la también cantante replicó un video en el que sus fans unieron los memes por el encuentro entre ambas. "Siempre me hacen LOSMEJORES memes del mundo! Y rápido! No pierden tiempo! #FanDeMisFans#MariaLaDelBarrio will live for ever and ever!", agregó con el clip en sus redes sociales.