Yahaira Plasencia regaló 4 mil soles a promoción de secundaria

“En algún momento yo también, o sea no he tenido fiesta de promoción por temas económicos, entonces sé lo que es no tener una fiesta de promoción, sé que es lo que mi mamá y mi papá trabajen día y día para que puedan dar no sé 50 soles o para la casaca o para el buzo. Yo no he tenido esa oportunidad y si puedo ahora ayudar ¿por qué no hacerlo? Por eso chicos quiero darle eso con mucho cariño y espero poder ayudarlo con algo, de verdad”, sentenció.