Suheyn Cipriani se emocionó al cumplir su sueño de quinceañera

“¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué tengo una pareja que a ustedes no les gusta? Lo siento, pero el día que me meta con alguien que sea una mala persona o lo que sea, los entenderé. Es una estupi** que tiren tanto hate (odio) a una persona que no les ha hecho nada, que nunca ha tenido un escándalo en su vida, que es un buen chico, que es un profesional”, exclamó.