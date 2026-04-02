Suheyn Cipriani se emocionó al cumplir su sueño de quinceañera

Suheyn Cipriani se mostró emocionada al lucir como una verdadera princesa cumpliendo su sueño de quinceañera.
Suheyn Cipriani fue invitada a Mande Quien Mande para cumplir uno de sus primeros sueños como mujer: celebrar su quinceañero. La reina de belleza lució ante cámaras con un vestido digno de una princesa y así fue consultada por Laura Huarcayo sobre cómo había celebrado esa importante fecha.
"(¿Cómo fueron tus 15 años?) En realidad no tuve fiesta de 15 años. En ese momento no atravesamos una buena situación económica y me guardé ese deseo de querer ser quinceañera para que mi papá tal vez nos sintiera mal, pero obviamente es un deseo que creo que tenemos la mayoría de niñas, de hacer tu fiesta, de usar un vestido como este", dijo la ex de César Vega.
Suheyn Cipriani se cansó de las dura críticas por su relación amorosa con el streamer Macarius, también conocido como "Maca", y no dudó en defenderse. A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, la modelo minimizó los ataques que viene recibiendo en redes.
“¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué tengo una pareja que a ustedes no les gusta? Lo siento, pero el día que me meta con alguien que sea una mala persona o lo que sea, los entenderé. Es una estupi** que tiren tanto hate (odio) a una persona que no les ha hecho nada, que nunca ha tenido un escándalo en su vida, que es un buen chico, que es un profesional”, exclamó.
Jazmín Pinedo quedó intrigada sobre el presunto romance que habría nacido entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius, conocido como "Maca", tras el supuesto beso entre ambos. La conductora de Más Espectáculos se animó a imitar a la exreina de belleza cuando grabó la declaración de amor de Cipriani al tiktoker.
Suheyn Cipriani no descartó regresar al reality Esto es guerra tras su paso en el 2023 y aseguró que la llamen ya que dará todo su esfuerzo. "Me encantaría, llámenme y voy a dar todo mi esfuerzo. Estuve en el 2023. (¿Regresarías?) Sí, claro, ¿por qué no? Yo soy bien competitiva", expresó la modelo para Más Espectáculos.
El pasado febrero del 2025, César Vega y Suheyn Cipriani derrocharon alegría con el nacimiento de su primera bebé Antonia Vittoria, y la reina de belleza agradeció por la ayuda que le brindaron los médicos.
“Gracias doctor Nicola Remy por traer sanita a Anto y hacer mi experiencia de segunda cesárea increíble, sin dolor y feliz”, escribió. agradeció el cariño que le han demostrado por redes sociales sus más de 252 mil seguidores.
“Quiero agradecerles a todos por los mensajes tan lindos, nuestra bebé está súper bien. Cesar está ahorita conmigo, está descansando porque justo ayer tuvo que salir a trabajar y regresó a la clínica a seguir ayudándome con la bebé, y nada chicos, estoy bastante feliz y esperamos pronto poder compartirles full fotitos de Antonia para que ya la puedas conocer”, indicó.
Suheyn Cipriani fue consultada si volvería a Esto es Guerra. Recordemos que la modelo estuvo en el 2022 como parte del casting de nuevos competidores. La modelo no descartó la posibilidad de retornar al programa, pese a que aseguró que no es buena las competencias.
"Yo soy mala compitiendo, pero sí yo aceptaría, me rompo una pierna por ahí (¿Tú estás dispuesta a exprimentar?) Sí, claro, de que le voy a dar show, voy a dar show, ya si gano un punto por ahí es otra cosa", dijo entre risas la influencer.