Pancho Rodríguez se lució al desfilar en tacos.

Pancho Rodríguez no tuvo ningún problema cuando la producción de Mande quien mande le pidió que desfile en tacos para ayudar un caso social. El integrante de Esto es guerra aceptó encantado y se lució al desfilar en una pasarela en vivo con plataformar. El competidor se animó a saltar y aseguró que no importa el tamaño de los tacos ya que todo lo hace por una buena causa. "Me parece que tú tienes un dominio absoluto", expresó María Pía Copello.