Pamela Franco rompió en llanto: "Sí se puede aprender de los errores y cambiar"

Pamela Franco no pudo contener las lágrimas segundos antes de terminar su entrevista en Mande Quien Mande, donde aceptó que mantuvo un romance clandestino con Christian Cueva y habló de la infidelidad de Christian Domínguez. "Yo solo pido que me den la oportunidad de seguir trabajando, creciendo como persona y profesional. Que esto quede como lección porque no se gana nada, solo problemas, tristezas y hacer daño. Seguro que lo que siento no importa en estos momentos, pero yo lo acepté y estoy aquí, di la cara porque no quiero seguir escondiéndome", dijo envuelta en llanto.