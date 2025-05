¿Onelia se alejó de Mario por sus papás?: “Lo correcto”

“Lo correcto”: el peso del respeto familiar

Onelia afirmó con convicción que alejarse de Mario Irivarren fue “lo correcto”, no solo por ella, sino también para su estabilidad emocional y en el trabajo. Señaló que, aunque los sentimientos estaban presentes, no se sentía cómoda sabiendo que ya no era como antes.

“Tanto mi mamá como mi papá, siento que me han estado apoyado todos los días, como tú dices, son mis mejores amigos, mis mejores consejeros y lo que siempre me enseñaron es que con la comunicación se puede llegar siempre a un buen puerto, es lo que he hecho todo este tiempo en mi relación y hasta el día de hoy, creo que me han demostrado que con el amor, la paciencia y la comunicación se puede hacer mucho”, dijo.

Destacó que tomar esa decisión no fue fácil, pero eligió actuar con madurez. Afirmó que el respeto a si misma fue un factor determinante, incluso si eso implicaba renunciar a alguien que amaba. Su objetivo era evitar conflictos mayores y honrar el valor de la familia en cualquier vínculo.