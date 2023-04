Onelia Molina aclaró ampay con Mario Irivarren y Facundo González

"Las imágenes son de días distintos, segurísima, y espero que el programa muestren las fechas, horarios, entradas a la casa y también las salidas porque yo no voy a quedar mal frente al público cuando las cosas no se dieron así", expresó la expareja de Diego Chávarri, quien acotó que no tuvo ningún vinculo sentimental con Mario pese al beso que se dieron en "Dale Play".