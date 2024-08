"Este es un vestido de una marca española House of St. Patrick y no te baja de 3 mil euros (12 mil soles). Es un vestido bastante sexy y aparentemente no lleva nada. Lindo el vestido", expresó Elida Morillo. Valeria Piazza agregó que se reunió con Lucrecia, la encargada de la tienda de novias que representar en Perú al Grupo Pronovias y le aseguró que Melissa Paredes compró el vestido.