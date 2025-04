Mario Hart recibió tremendo consejo de Alejandra Baigorria

Mario Hart se mostró sorprendido al escuchar a Alejandra Baigorria revelar muy emocionada que durante su despedida de soltera en Colombia tendrá strippers. El conductor no pudo evitar preguntar si realmente era necesario bailar con hombres semidesnudos. "(¿Tú no tuviste?) No, todavía", comentó el piloto y la empresaria le aconsejó: "¡Qué aburrido! Hay que tener, hay que tener".