July se descontroló con Laia por el amor de Cristóbal

Laia y July de Al fondo hay sitio estuvieron en MQM y María Pía Copello no dudó en aconsejar a la chef española que respete la relación de Julia y Cristóbal, pero Laia aprovechó el momento para amenazar a su rival. "Yo no me voy a rendir porque lo que es mío, es mío", dijo Sanz y July le recordó que Cris no es nada suyo.