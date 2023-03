Flavia Laos reveló que se comprará departamento en Miami el próximo año: ¿Vivirá con Austin Palao?

"No, no me gustaría comprar una propiedad mitad y mitad porque uno nunca sabe lo que pueda suceder y prefiero tener algo propio", señaló la influencer, quien espera seguir trabajando en sus redes sociales en Perú como en el extranjero así como relanzar su carrera musical. Recordemos que la pareja cumplió hace pocas semanas sus primeros 6 meses de romance.