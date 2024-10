Chevy fue atendido de emergencia tras sufrir fuerte lesión

Michelle Soifer dejó en claro que nunca tuvo un romance con Chevy, pese a que en el pasado los relacionaron sentimentalmente luego de grabar juntos un videoclip. "¿Por qué siempre me involucran con Chevy? Hemos trabajado juntos hace mucho tiempo, nada más. No sé por qué me molestan. Es un video, es ficción. Él trabajaba para mí antes de que entre al programa", dijo.