Bryan Torres cantó en vivo y "Carlota" tuvo radical reacción.

Bryan Torres se lució en set de MQM al cantar por primera vez como la voz principal de la canción "Ese hombre" de Barrio Fino y Norlam. Sin embargo, la "Carlota" interrumpió la presentación del salsero para hacer notar su incomodidad al decir que no le gusta el tema. "No, no, corta, corta. Esa canción no me gusta para nada. Puro tramposo, no, no, esas cosas a mí no me agradan", expresó el conductor en broma.