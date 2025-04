"Sí, he cumplido mi sueño, así que por fin puedo de decir 'papá, ya desfilé en New York Fashion Week'. (¿Qué tal la experiencia?) Me encantó, quería llorar, te juro. Pensé que nunca lo iba a lograr, pero ahí estuve. Pasé mi casting y todo, la sufrí", exclamó la modelo peruana.