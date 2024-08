Ante la pregunta, Melissa fue sincera y explicó que las críticas no le hacen daño pues es algo normal: “Nada (Que piensen lo que quieran) La verdad que yo no tengo porque caerle bien a todo el mundo, está bien si hay gente a la que le caemos mal, está bien, si le caemos bien, está bien, es parte de también, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo tampoco”.