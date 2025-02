Ana Paula Consorte hizo confesión sobre Guerrero por San Valentín

María Pía Copello le preguntó a Ana Paula Consorte sobre si Paolo Guerrero le preparó una sorpresa por el Día de San Valentín. Sin embargo, la bailarina brasileña aseguró que el futbolista peruano no es muy romántico y detallista. "(¿Paolo es romántico o de detalles?) No, no es detallista, no. (¿Tú eres detallista con Paolo?) No mucho, también", precisó Ana Paula entre risas.