AFHS: Conoce a Francesca Vargas, la actriz que da vida a Leydi Matute

Joel quiso reconquistar a Leydi asistiendo a su operativo policial; sin embargo, arruinó todo cuando pensó que ella era el oso disfrazado que intentó besar. El hermano de Jimmy (Jorge Guerra) terminó en la cárcel y ella enfureció. "Estaba tan feliz porque pensaba que me iban a ascender, ahora tendré suerte si no me separan de la institución porque mi ex quiso besar a un oficial. Ya no somos nada, Joel. Ya la fregaste toda", dijo molesta, sin posibilidad a una reconciliación.