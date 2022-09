Patricia lloró al leer emotiva carta de Chubi y enterarse que se fue del país

"Patricia, mi amor, quise verte antes de partir, pero una vez más el destino tenía una sorpresa inesperada para nosotros. Hace poco regresé de la muerte con un solo propósito: rescatarte a ti y a la niña Luz de la garras de los De Souza, pero lamentablemente cada segundo que pasa mi vida corre peligro, ya no sé qué pueda suceder.

A estas alturas debes saber que Mabel no pudo viajar a Panamá, ya que el doctor Manrique se interpuso y fue justamente él quien me disparó. (...) Te extraño muchísimo, mi amor. Eres parte íntegra de mi existencia. (...) No puedo esperar para estar a tu lado y vivir por fin juntos como tanto anhelamos."