Mabel aceptó ser primera dama de Eusebio y así fue la reacción de Eus

Eusebio (Miguel Álvarez) propuso a Mabel (Daniela Feijoó) que sea la primera dama. Esta petición la hizo frente a Eus, pues el presidente no quiso perder su reputación por la repentina salida de la cárcel de su hijo.

Como plus al pedido, Mabel pidió que se le abone una remuneración mensual por su nuevo cargo. Eusebio aceptó y se alegró por la noticia. En tanto, Eus sufrió porque el pequeño ya no estaría en sus manos. Él no pudo hacer nada.