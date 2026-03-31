Luciano confesará a Diego el malévolo plan de Leonardo (AVANCE)

¡La tensión llega a su punto máximo! Este martes, Luz de Luna 4 entra en su fase decisiva con un capítulo que promete dejar a todos sin aliento.

En esta entrega, no te pierdas la inesperada confesión de Luciano, quien finalmente romperá el silencio frente a Diego. Luciano revelará detalles cruciales sobre el oscuro plan de Leonardo, una información que podría cambiar el rumbo de la historia para siempre.

La gran incógnita que mantiene a los seguidores en vilo es: ¿Esta vez sí lograrán atraparlo? Los hilos se cierran sobre el villano, pero en esta recta final, cualquier cosa puede suceder.



Sintoniza este imperdible episodio hoy, inmediatamente después de Al Fondo Hay Sitio. ¡No dejes que te lo cuenten!