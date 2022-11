Alma se fue de Perú sin confesar la verdad a León (ÚLTIMO CAPÍTULO)

Alma (Vanessa Silva) se sintió mal al despedirse de León (André Silva) que no reveló el verdadero motivo por el que regresó a su vida. La abogada, fuera que volvió a Perú para ayudarlo en su proceso legal por Luz, se embarazó y el bebé es de León.

Dicha confesión no pudo hacérselo, pues el cantante ya está en una relación formal con Bella, con quien formará una familia con la pequeña Luz y Salvador. La abogada no reveló la verdad y se fue muy triste de la casa de su ex.