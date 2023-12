"Tú también me gustas": Anita le confesó sus sentimientos a Benito

Anita (Andrea Alvarado) no pudo ocultar más sus sentimientos por Benito (Stefano Salvini) y se le declaró. La joven se mostró muy nerviosa al confesarle al doctor que ella también siente lo mismo que él, pues días antes él le reveló que le gustaba. "Sobre lo que dijiste que yo te gustaba. Yo no supe qué decirte y me quedé helada, pero tú también me gustas", dijo y a lo que el especialista dibujó una gran sonrisa en su rostro.