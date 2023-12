Petronilo le propuso este plan a Eva para acabar con Manuel y Ágatha

Petronilo (Martín Martínez) no dudó en acercarse a Eva (Areliz Benel) para proponerle un plan que acabaría con Ágatha (Wendy Vásquez) y Manuel (Alberick García). El joven aprovechó que los patrones no estaban en la casa para hacerle una propuesta. "Todos corremos peligro (...) El alcalde y su esposa están metidos en cosas turbias y que te parece si vamos a denunciarlos y nos lavamos la mano. Eso nos conviene antes de que maten a León", expresó y a lo que ella se negó rotundamente. "Yo no voy a traicionar a Manuel, no me conviene", sentenció.