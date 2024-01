¿Luz le confesará a León que es su hija? (AVANCE)

León (André Silva) le exigirá a Luz (Naima Luna) que le cuente la verdad sobre su identidad. El cantante sospechará que la pequeña le ha estado mintiendo y le pedirá que lo ayude a saber más acerca de su pasado. "Vamos, Lucecita, por favor. Tú no me puedes mentir, dime la verdad", se le escucha decir al artista. ¿Luz confesará que es su hija? Por otro lado, Benito pondrá en peligro su vida al proteger a Anita del padre de Juani, quien disparó para que su primogénita no se escape.