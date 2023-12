León quedó en shock al saber que Adán Cruces lo secuestró

León (André Silva) no aguantó más y entró en desesperación al estar varios días secuestrado. El cantante no podía desamarrarse de la cama donde lo habían colocado en un tenebroso lugar y comenzó a gritar. En ese momento, Adán Cruces (Sebastián Ligarte) entró a la habitación y el artista se quedó en shock. "Nos volvemos a ver las caras. Sabía que el destino nos volvería a juntar. Tú no te puedes ir a ningún lado. Soy tu mejor amigo y la persona que te está salvando la vida", dijo el villano, aprovechándose de la pérdida de memoria del artista.