Eva le reclamó a Manuel por no terminar con Ágatha para estar con ella

Eva (Areliz Benel) no dudó en reclamarle a Manuel (Alberick García) por no acabar su relación con Ágatha (Wendy Vásquez). La joven mantiene un romance clandestino con el alcalde de Villa Esperanza, pero todo parece indicar que ya se hartó de no ser la oficial. La autoridad le aseguró que sus días en Lima serán mejores, pues estará con ella mientras soporta a su esposa. En ese momento, Eva le recalcó que no le haga ninguna escena de celos cuando la veo con León, pero Manuel le increpó señalando que solo puede tener ojos para él.