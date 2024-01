Bobby quedó desilusionado con decisión de Anita: "No me vuelvo a enamorar"

Anita (Andrea Alvarado) le confesó a Bobby (Renato Bonifaz) que Benito (Stefano Salvini) fue a su casa para pedirle que declare en contra de Ágatha (Wendy Vásquez) y no para reconciliarse. Además, le aseguró que no volvería a ser su enamorada y que ya no quiere ilusionarse con nadie. Esto dejó en shock al cantante, quien cuestionó su decisión. "No puedes decir que no vas a volver a enamorarte. No puedes cerrar tu corazón así nomás", exclamó y a lo que la maestra recalcó su postura. "Ya está decidido. Yo no me vuelvo a enamorar nunca más. Un dolor así no lo vuelvo a pasar".