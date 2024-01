"Tú no me quieres": Benito rompió en llanto con reclamos de su hijo

Benito (Stefano Salvini) tuvo su primera conversación con Tomás como padre e hijo y no pudo contener las lágrimas al escucharlo. Y es que el pequeño le reprochó por no ser cariñoso con él, pese a que ya sabe la verdad. "Tú no quieres ser mi papá. Si no me quieres, no me importa, yo tengo a mi mamá, que es lo más importante de mi vida", exclamó el niño y a lo que el médico le pidió un poco de tiempo para aceptarlo.