Benito (Stefano Salvini) se quedó sin palabras al saber que el pequeño Tomás es su hijo. Alicia no tuvo más alternativa que confesarle a su hermano que Rebeca se embarazó de él. Esto dejó en shock al médico y no dudó en enfrentar a su expareja, quien le confirmó que es el padre de su primogénito. Además, le dejó en claro que no quiere nada de él y que no lo necesita en su vida.