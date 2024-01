"No volveré a molestar": Benito quedó destrozado con despedida de Anita

Benito (Stefano Salvini) no pudo contener las lágrimas luego de que Anita (Andrea Alvarado) se despidió para siempre. Luego de que la joven se enterara de que él tiene un hijo y que se lo ocultó, ella tomó la decisión de alejarse. A pesar de que el médico le confesó que la amaba y que no quería perderla, Anita no tuvo otra alternativa y se fue de su casa. "Dejémoslo ahí. Ahora sé que tu lugar es aquí con tu hijo y su madre. No te voy a volver a molestar", exclamó.