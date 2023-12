Ágatha y Manuel torturaron de la peor manera a Petronilo por traicionarlos

Ágatha (Wendy Vásquez) y Manuel (Alberick García) no tuvieron compasión con Petronilo (Martín Martínez) y no dudaron en torturarlo de la peor manera por traicionarlos. Y es que la pareja no le perdonó al joven que haya ayudado a Luz a no ser adoptada y que no haya acabado con la vida de León. Por ello, llenaron una cubeta de agua y comenzaron a hundir su cabeza, recalcándole su miedo al estar cerca al líquido.