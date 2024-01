Ágatha se quebró al recordar duro episodio de su infancia

Ágatha (Wendy Vásquez) llegó al albergue para revisar que todo vaya bien y en medio de su supervisión, no pudo evitar recordar un duro episodio de su infancia. La esposa del alcalde se acordó cuando era una niña y salió corriendo del velorio de su padre. Su madre fue atrás de ella para exigirle que se despida de su papá, pues su muerte era su culpa. "No me interesa lo que tú quieras. Tú mataste a tu papá. Ahora todo va a cambiar y no te voy a engreír. Te odio", fueron las palabras de su mamá enfurecida.