Ágatha humilló a Manuel: "Siempre vas a estar mirando al piso"

Ágatha (Wendy Vásquez) explotó contra Manuel (Alberick García) luego de saber que su albergue de Villa Esperanza había sido clausurado. El alcalde quiso calmarla asegurándole que el pueblo forma parte de su pasado y le pidió que se enfocaran en Lima. Ella no soportó sus óptimas palabras y no dudó en humillarlo de la peor manera. "Yo creo que en el fondo me envidias. Yo no soy alcalde ni tengo los títulos que tienes, pero soy más poderosa que tú. Lo siento, tú siempre vas a estar mirando al piso y yo siempre estoy mirando arriba. Así somos y así es la vida", indicó furiosa.