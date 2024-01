Adán fue extorsionado con millonaria suma tras el secuestro de Juani

Adán Crúces no tuvo piedad de Petronilo (Martín Martínez) al amenazarlo con atentar contra su vida a cambio de información sobre los planes de Ágatha (Wendy Vásquez) y Manuel (Alberick García). "Lo que vas a hacer, si es que quieres seguir respirando, vas a trabajar para mí. Necesito que estés atento a todo lo que hablen ese par en su casa. Si no me dices nada que me pueda interesar, te me vas a la chingada", dijo y a lo que el joven no tuvo más alternativa que aceptar.