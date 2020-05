Viviana descubrió que Uchi está enamorada de César.

Viviana (Mayra Goñi) descubrió que Uchi (Micaela Belmont) está enamorada de César (Jesús Neyra) luego que la hermana de Bicho lanzara varios comentarios indiscretos sobre el prometido de su mejor amiga.

Uchi intentó negarlo en todo momento, pero al final confesó que se siente muy mal por tener este sentimiento por el enamorado de Julia. "No sabes lo mal que me siento. Me siento la mejor amiga del mundo", dijo la hija de Leticia.

