Los Vílchez: Anita besó a Hamilton y todo se descontroló

En el anterior capítulo de Los Vílchez Leticia terminó con Hamilton (César Ritter) pues no soportó que Anita (Angie Arizaga) duerma en la misma casa con él. A pesar que el gasfitero intentó reconciliarse con su ex todo fue en vano.

Hamilton llegó a casa triste porque aún no acepta que Leticia ya no esté con él. Anita intentó consolarlo, pero todo dio un giro distinto al besar al ex de Leticia. ¿Nacerá el amor?