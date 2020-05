Uchi quedó impactada con inesperada propuesta de César

¡Ilusionada! Uchi (Micael Belmont) no soportó más y renunció a su trabajo, no soportó más la explotación y dejó la empresa donde trabajaba. Ella se encontró de casualidad con César (Jesús Neyra), quien se enteró de lo sucedido y le hizo una propuesta que no pudo recharzar.

César le propuso a Uchi que se vaya con él, pero ella pensó que era una declaración de amor., pero no. Él solo hablaba de trabajo, pero igual tuvo palabras de elogios para la hermana de Bicho. ¿Nacerá el amor?