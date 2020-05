Julia dejó plantado a César en su boda y huyó para buscar a Bicho

Julia (Patricia Barreto) no pudo ocultar el amor que siente por Bicho (Juan Ignacio Di Marco) y no se casó con César (Jesús Neyra) para buscar al hermano de Uchi. Facundo no dudó en ayudarla para evitar que Vicente se vaya del país.

"Yo me opongo. No puedo. Lo siento, no puedo. César discúlpame. No quiero herirte. Tú te mereces a una mujer que esté completamente enamorada de ti. Lo siento. No puedo", confesó Julia frente a las lágrimas de César.

Julia quedó impactada al descubrir que Bicho y Érika viajarán a México