"Bicho insignificante": Leticia humilló de la peor manera a Guido

Leticia (Gabriela Billotti) no soportó ver a su nieta apunto de besar a Guido (Miguel Dávalos) y desató toda su furia. La madre de Catalina humilló de la peor forma al ahijado de Estela y lo botó de su casa. "Escúchame delincuente, no quiero volver a verte nunca más por acá. Eres un bicho insignificante. Tú nunca vas a ser bien recibido en esta casa. No tienes nivel ni para entrar por la puerta de servicio. Vuelve a tu corral", dijo y a lo que el joven quedó en shock.