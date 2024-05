Leopoldo admitió sus sentimientos por Roberta: "No dejo de pensar en ella"

Roberta ya no aguantó más y decidió ponerle fin a su matrimonio con Julito luego de que él la electrocutara sin piedad para evitar que Emilio escape de su casa. "He soportado por mucho tiempo tus malos tratos. Te estoy hablando seriamente de algo que me afecta y tú lo minimizas. Te burlas. Mañana ya no voy a estar. Me voy", expresó