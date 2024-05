Josephine sorprenderá a Guido con especial pedido (AVANCE)

Guido se molestó cuando Tito (Laszlo Kovacs) no cumplió con la ruta de su micro y quiso que se bajen antes. El ahijado de Estela le reclamó, sin imaginar que el chofer se dirigiría a Josephine al escucharla denigrar su carro. "¿Qué has dicho? ¿Cómo que precaria unidad? Mira, mi amor, al 'Petito' me lo respetas", exclamó Tito y a lo que Guido enfureció más hasta el punto de querer pelear.