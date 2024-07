Eferling choteó a Walter: "A mí me gustaba el anterior Walter"

Walter (Andrés Vílchez) le aseguró a Eferling (Elisa Costa) que con su nuevo puesto en la empresa de su abuelo ya pueden empezar una relación. Sin embargo, la joven lo choteó de la peor manera, pues no le gusta en lo que se ha convertido. "Lo nuestro no existe. Las oportunidades que pudiste aprovechar ya no existen. A mí me gustaba el anterior Walter", expresó, dejándolo en shock.