Catalina se negó a firmar el divorcio de Emilio frente a Leopoldo

"Fue un error, pero ya no puedo más. No quiero seguir mintiendo y sí, fui yo. Me enteré de que Emilio tenía otra familia, así que ubiqué a Estela y le pagué a alguien para que se robara a la bebé. Yo lo hice. Un conocido de Leopoldo se robó a la niña. Le pagué mucho dinero para eso", confesó Leticia (Gabriela Billotti)