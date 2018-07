Alaín amenazó a Jesi y ella tomó una radical decisión.

Jesi está mucho mejor y quiere regresar a su casa, pero Alaín le dice que tienen que ir al canal juntos y para que ella le haga caso hace llorar a su bebé. Cuando están a punto de presentarse en el programa, la conductora Rosaura se acerca a Jesi para conocerla.

La mamá de Marianita aprovecha ese momento para preguntarle si el ampay de Xavi y Miletti es real y Rosaura responde que todo está confirmado. Jesi le pide ayuda, pero Alaín se da cuenta y asegura que su novia está con una depresión post parto.

Jesi le dice que no puede casarse con él y Alaín quiere ayudarla en esa decisión mostrándole una foto de Xavi y don Aniceto amarrados. Jesi no puede creerlo y llorando acepta todo lo que le dice el ejecutivo. También le cuenta a Robinson que no puede hacer nada porque si no matan a su familia.