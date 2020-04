Una profesora sin vocación humillará a una de sus alumnas (AVANCE)

En el próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe Perú, una profesora sin vocación (Liliana Trujillo) se ensañará con una de sus alumnas (Miranda Amador) y la humillará de todas las formas posibles frente a sus compañeros.

La pequeña buscará ayuda en su familia, pero sus padres no tendrán tiempo para ir al colegio por el trabajo y su abuela se sentirá mal por no haber estudiado. No te lo pierdas hoy a las 9:15 p. m.

